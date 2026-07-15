В Севастополе топливо по QR-кодам разрешили лить в канистры, но временно

В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Сегодня, продажа топлива на АЗС идет по QR-кодам. Дополнительная партия QR-кодов на АИ-92 уже разослана. Если вы подавали заявку – загляните в бот, код должен быть там, – проинформировал Развожаев.

По его данным, начиная с 13:15 стартует рассылка второй дополнительной партии на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00.

При этом власти города временно разрешили заливать топливо в канистры, чтобы севастопольцы могли заправить домашние генераторы.

Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток – в канистру, – написал губернатор в своем канале в МАКС.

Стандартный лимит в 20 литров сохраняется. При этом на четырех АЗС можно заправить 40 литров топлива:

Верхнесадовое

Орлиное

Таврида-1

Таврида-2

Дизельное топливо NP можно купить свободно на всех АЗС. Лимит в данном случае также составляет 20 литров.

Топливо в Севастополе 15 июля есть в свободной продаже на пяти АЗС, сообщил ранее Развожаев. При этом купить можно только топливо марки АИ-95 Ultra.

источник: РИА Новости Крым

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