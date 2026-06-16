В Севастополе торговые сети расширили перечень социально значимых товаров

Торговые сети Севастополя продолжают расширять перечень социально значимых товаров в рамках действующего ценового соглашения. Три крупных ритейлера — «Яблоко», «Фреш» и «Лидер» — увеличили детскую линейку товаров, включив в список не только продукты питания, но и товары детской гигиены. От остальных участников соглашения Правительство Севастополя ожидает аналогичных решений.

На сегодняшний день условия соглашения соблюдают десять крупных предприятий торговли. Они не только удерживают цены на социально значимые товары, но и обеспечивают их бесперебойное наличие в магазинах. Узнать продукцию, на которую распространяются условия меморандума, покупатели могут по ярко-голубым ценникам. Полный перечень таких товаров всегда размещается в «Уголке покупателя» каждого магазина — участника соглашения.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка продолжает ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно специалисты ведомства проводят рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений.

Мы отметили незначительное сезонное колебание цен на овощи «борщевого набора». Это связано с естественным переходом на новый урожай: остатки овощей прошлогоднего сбора на складах заканчиваются, а на полках начинает появляться продукция нового сезона. Предприятия торговли подтвердили, что, несмотря на сезонные факторы, они продолжают строго выполнять условия меморандума по сдерживанию цен, — прокомментировала начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.

Чтобы покрыть возросшую потребность жителей и обеспечить бесперебойную работу магазинов, ритейлеры успешно оптимизировали логистику. Частота поставок в торговые точки может быть незначительно сокращена (например, с двух до одного раза в неделю), однако объем завозимого за один раз товара существенно увеличен. Это позволяет магазинам оперативно восполнять любые локальные дефициты и поддерживать полки в полном объеме.

Товарные запасы в распределительных центрах и на складах Севастополя сегодня варьируются от 14 дней до полутора месяцев, что полностью покрывает потребности города. Тем не менее, мы призываем жителей рационально подходить к своим покупкам и приобретать только то, что необходимо в данный момент, — добавила Ксения Казанджиева.

Ситуация на потребительском рынке находится на постоянном контроле Правительства Севастополя. Новые поставки продуктов в город осуществляются в штатном режиме ежедневно. Торговые сети прилагают все усилия для бесперебойного обеспечения горожан.

источник: Правительство Севастополя

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