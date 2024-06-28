В Севастополе торгуют просроченной молочкой. Но система маркировки на страже интересов покупателей

В целом по стране по итогам первого месяца работы разрешительного режима была остановлена продажа более 1,8 млн нелегальной и просроченной молочной продукции во всей рознице, подключенной к режиму. Большинство блокировок пришлось молочку, которая не введена в оборот – 29% (549 тыс. блокировок), а 26% – на товары с признаками контрафакта. На просрочку пришлось 18% – в стране не было продано 347,8 тыс. единиц молочной продукции с истекшим сроком годности.

В Севастополе за май была заблокирована продажа 4 тыс. единиц просроченной молочной продукции благодаря системе маркировки.

Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от покупки некачественных или нелегальных товаров. При сканировании маркировки касса магазина обращается к данным системы «Честный знак» для получения сведений о товаре. Если товар просрочен, или запрещен к продаже, или есть признаки контрафакта, касса не даст его продать, – объяснил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

С 1 апреля в стране поэтапно вводится разрешительный режим. Это механизм автоматической блокировки продаж нелегальной и просроченной продукции. Режим действует для табака и пива, с 1 мая запустился для воды и молочной продукции в крупной рознице, но мелкая розница уже добровольно начала передавать данные (для них требование станет обязательно только с сентября).

В ЦРПТ напомнили, что каждый потребитель может проверить подлинность и заявленное качество маркируемого товара через приложение Честный ЗНАК. На данный момент приложение скачали почти 21 миллионов человек, которые проверили более 200 миллионов товаров. Пользователям доступна все информация о товарах, приложение позволяет найти любое лекарство в аптеках и получить в удобном виде инструкции к препаратам, а по молочной продукции можно увидеть путь движения каждого молочного компонента до завода.

Справочно:

В России маркируется 17 групп товаров, проходит 16 экспериментов. Сегодня маркировка охватывает более 19% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению «Честного знака» доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке на четверть, в обуви на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Фискальный эффект для бюджета страны оценивается в 791 млрд рублей.

источник: пресс-служба ЦРПТ

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