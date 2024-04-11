В Севастополе три дамы стали жертвами онлайн-мошенников. Потеряли… 4 миллиона рублей

Только за вчерашний день в Севастополе в полицию обратились три местных жительницы в возрасте 22, 33 и 58 лет, которые пострадали от мошенников, использующих наиболее распространенные схемы обмана. Общая сумма материального ущерба составила около 4 миллионов рублей.

Хищения денежных средств происходили под предлогом защиты денег на банковском счету и под предлогом ставок на спорт.

Свои банковские счета «защитили» 22-летняя воспитатель и 58-летняя пенсионерка, которым позвонили мошенники под видом сотрудника правоохранительных органов и «работника Центрального банка РФ», сообщили, что банковские счета находятся в опасности, а денежные сбережения пытаются похитить преступники. Аферисты убедили потерпевших перечислить все свои деньги на продиктованные ими счета. Выполнив инструкции позвонивших, жительницы Севастополя лишились в общей сложности более 3 миллионов рублей.

А вот 33-летняя продавщица решила «подзаработать» на спортивных ставках. Ей написал мошенник, представившийся букмекером, и сообщил, что у него есть информация по договорным спортивным матчам. За процент от выигрыша злоумышленник предложил женщине сделать ставку в одной из букмекерских контор. Потерпевшая перевела на указанный аферистом счет денежные средства, после чего он переставал выходить на связь. Осознав, что осталась не только без прибыли, но и без собственных сбережений, женщина обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД по г. Севастополю.