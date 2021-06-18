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В Симферополе будут судить продавца мобильных телефонов. Молодой человек оказался мошенником
Фото: terimakasih0, pixabay.com

В Севастополе три женщины за сутки перечислили дистанционным мошенникам около 400 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:23 18.06.2021

В настоящее время сотрудники полиции в Севастополе проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.

Жертвами мошенников стали три женщины в возрасте от 46 до 74 лет. Стоит отметить, что все пострадавшие знали о способах, которые используют мошенники для хищения денег, но несмотря на это поддались на уловки злоумышленников. Во всех случаях на мобильные телефоны потерпевшим поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа убедили установить на мобильные устройства приложения для удалённого доступа, а также сообщить им пароли из СМС-сообщений. Получив таким образом полный доступ к банковским счетам, мошенники похитили почти 400 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Уважаемые горожане! Полиция Севастополя призывает вас быть максимально осмотрительными при общении с неизвестными. Если позвонивший представляется сотрудником банка или кем-либо другим, в том числе сотрудником правоохранительных органов, и сообщает о возникших проблемах с вашим банковским счётом (попытка несанкционированного доступа, перевод денежных средств, блокировка банковской карты и т.п.) – срочно прекратите разговор с ним! Запомните: сотрудники банков никогда не сообщают своим клиентам о возможных проблемах с банковским счётом, не предлагают устанавливать какие-либо приложения на смартфон и не уточняют реквизиты и иную конфиденциальную информацию. Эти сведения нужны только мошенникам для хищения ваших денег. Будьте рассудительны и бдительны!

В Севастополе три женщины за сутки перечислили дистанционным мошенникам около 400 тысяч рублей

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