В Севастополе трое местных жителей «подарили» мошенникам почти полтора миллиона рублей

Во всех случаях злоумышленники использовали схему с мнимым «безопасным счетом», убеждая жертв в необходимости срочного перевода денег.
Первым пострадал 56-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Под предлогом защиты средств от мошенников он убедил севастопольца перевести 1 миллион 105 тысяч рублей пятью отдельными платежами.
21-летняя самозанятая девушка лишилась 70 тысяч рублей после звонки неизвестных, которые убедили ее в необходимости перевода денег на «безопасный счет». Аналогичная ситуация произошла с 48-летним индивидуальным предпринимателем, отдавшим таким образом аферистам 225 тысяч рублей.
УМВД России по г. Севастополю напоминает, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги по телефону. При поступлении подобных звонков следует немедленно положить трубку и сообщить в полицию по телефону 102. Особенно важно предупредить пожилых родственников о таких схемах мошенничества.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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