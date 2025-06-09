В Севастополе трое мужчин и женщина перечислили аферистам более 10 миллионов рублей

Наиболее крупную сумму потерял 73-летний пенсионер, который решил, что в своём почтенном возрасте он в совершенстве познал все премудрости криптобиржи и готов инвестировать по-крупному. По указанию дистанционных мошенников мужчина несколько месяцев «вкладывался» в криптовалюту, ошибочно полагая, что увеличивает свой капитал. Когда были «вложены» все 6 миллионов рублей, аферисты пропали, а вместе с ними и все сбережения инвестора.
Сразу два севастопольца 27 и 48 лет попались на удочку мошенников, когда решили приобрести люксовые немецкие кроссоверы по очень привлекательной цене. Списавшись с «надёжными представителями» поставщика иномарок в мессенджере, мужчины перечислили на счета, подконтрольные преступникам, более 1,4 миллиона и более 1,8 миллиона рублей соответственно, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Последней потерпевшей за выходные стала 64-летняя пенсионерка, которой позвонил «сотрудник ФСБ» и убедил перечислить свои сбережения на «безопасный счёт». Выполнив указания незнакомца, женщина перевела почти 1,4 миллиона рублей на продиктованные ей счета.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе