Узнайте больше: В Бахчисарае аферисты обидели пенсионерку - "увели" 600 тысяч рублей

В Севастополе трое мужчин и женщина перечислили аферистам более 10 миллионов рублей

В Севастополе трое мужчин и женщина перечислили аферистам более 10 миллионов рублей

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