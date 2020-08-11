В Севастополе трудоустраивают школьников. Где, как и сколько платят?

В Правительстве Севастополя отмечают: в этом году в свободное от учебы время планируется трудоустроить почти две тысячи школьников. Мероприятие реализуется ежегодно в рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе». Подростки трудятся, как в бюджетных, так и в коммерческих организациях города.

Программа с каждым годом набирает обороты, и в этом году мы планируем трудоустроить до двух тысяч несовершеннолетних. Участие в ней дает возможность ребятам приобрести свой первый трудовой опыт, и конечно, заработать собственные деньги. Ребята получают зарплату за фактически отработанное время из расчета МРОТ. На сегодня это 12 тысяч 130 рублей за полный отработанный месяц. Дополнительно школьники получают материальную помощь в размере 3 тысячи рублей за месяц, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела реализации программ и мероприятий активной политики занятости Департамента труда и соцзащиты населения Анну Шалимову.

По словам специалистов, с начала 2020 года на временные работы уже трудоустроено более 400 подростков. Среди вакансий: виноградарь, подсобный рабочий, вожатый, курьер, промоутер, делопроизводитель, кухонный рабочий, менеджер, официант, повар, продавец продовольственных товаров, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Активным соисполнителем программы является Департамент образования и науки города Севастополя. На сегодняшний день со службой занятости договоры на трудоустройство подростков уже заключили 38 школ, однако работа в этом направлении продолжена.

Ежегодно более тысячи детей трудоустраиваются в образовательные учреждения и в этом году мы планируем не снижать эту планку. Не смотря на то, что 2020 год особенный, школы принимают все соответствующие меры для обеспечения безопасности ребят: это и масочный режим, и защита рук соответствующими дезсредствами, измерение температуры тела. Все работы соответствуют возрасту детей, облегченные, и дети с удовольствием работают в удобное для них время, — отметила и.о. начальника отдела воспитания и допобразования Департамента образования и науки Ирина Нарбекова.

За время трудоустройства в учебных заведениях подростки выполняют несложную подсобную работу: это уборка пришкольной территории, подготовка документов к учебному году, упаковка макулатуры, косметический ремонт кабинетов, мытье парт и стульев.

В бюджете Севастополя на текущий год на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет предусмотрено 27, 5 млн рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя