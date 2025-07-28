В Севастополе цены на рыбу, свежие овощи и «борщевой набор» снизились

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка отметили тенденцию к снижению стоимости на мороженую неразделанную рыбу, свежие помидоры, картофель, белокочанную капусту, репчатый лук и морковь.

В связи с сезонными факторами, жаркой погодой, зафиксировано незначительное повышение цен на охлажденную и мороженную курицу, яйца, огурцы.

В департаменте также отметили, что товарный запас на потребительском рынке города поддерживается в достаточном объеме. Работа предприятий торговли осуществляется без перебоев.

Для обеспечения населения социально значимыми продуктами питания первой необходимости по экономически обоснованным ценам, между правительством города и региональными торговыми сетями пролонгирован Меморандум о взаимопонимании, который позволяет не допускать необоснованной рост розничных цен на социально значимые товары. Регулярно проводится работа по присоединению к Меморандуму новых торговых сетей и расширению перечня товаров.

Сегодня департаментом проведен рейд в торговой сети «Фреш».

Наши специалисты уделяют большое внимание изучению динамики стоимости товаров, позволяющей лучше понимать влияние всех факторов на внутренний рынок и своевременно реагировать на возникающие проблемы. Ограничение торговой надбавки на ряд товаров первой необходимости позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе, что особенно важно для социально незащищенных групп населения.

В супермаркетах «Фреш» условия Меморандума выполняются добросовестно. В наличии имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» размещен список товаров по Меморандуму, который также выделен ярким светло-синим цветом. Это обязательно к выполнению для всех торговых сетей-участников Меморандума, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальник управления потребительского рынка Ксению Казанджиеву.

Напомним, участниками Меморандума о взаимопонимании являются такие сети, как «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «БУМ», «Уютстрой»,«Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М». Участники соглашения добровольно устанавливают минимальную или нулевую торговую наценку (от 0% до15%) на перечень социально значимых товаров.

По поручению губернатора в этом году список таких товаров был расширен с 23 до 46 наименований. Теперь он включает не только продукты питания, но и детское питание, зубную пасту, средства гигиены и бытовой химии. Число торговых точек, участвующих в программе, увеличилось до 109.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя