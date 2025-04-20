В Севастополе туристический сезон стартует в штатном режиме

Об этом заявили на брифинге по подготовке к туристическому сезону в Координационном центре Правительства. В нем приняли участие заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила положительные результаты мониторинга, которые показали, что в воде и на побережьях Крыма и Севастополя мазут не найдет. Соответственно, пляжи в данных регионах безопасны для организации летнего отдыха.

На территории Крыма и Севастополя небольшие выбросы, которые наблюдались, достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяет сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона. И на этой территории мы будем проводить усиленный мониторинг дополнительными пробами, чтобы предотвратить любое осложнение ситуации. Но на сегодняшний день более чем 6 тыс. проб, проведенных в Крыму и Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу Роспотребнадзора РФ.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в Крыму и Севастополе, а также на других курортах Краснодарского края подготовка к сезону идет в штатном режиме.

Здесь наблюдается рост спроса, и мы ожидаем рост туристического потока. Поэтому перед регионами и транспортным блоком стоит вопрос по обеспечению доставки туристов. Мы уже подготовили соответствующие прогнозы, обсуждаем их реализацию с министерством транспорта и регионами, — сказал Дмитрий Вахруков.

Отметим, что начиная с 3 января, когда были зафиксированы первые пятна мазута, в Севастополе под руководством Губернатора Михаила Развожаева, был развернут штаб и начаты работы по устранению последствий. Проводилась очистка от загрязнений каменистого побережья города Севастополя с помощью парогенератора. На всех пляжах, а также вдоль береговой линии и морское дно на глубину до 50 метров от берега. С 14 января 2025 года новых выбросов не наблюдается, а нефтяные пятна на водной глади отсутствуют.

Сейчас Севастополь активно готовится к туристическому сезону. В Севастополе более 200 гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом 7 250 номеров, которые сейчас проходят классификацию и, в том числе, готовятся к высокому туристическому сезону.

Что касается бронирований, то мы уже видим по первому кварталу увеличение на 73% по сравнению с первым кварталом прошлого года. На майские праздников – бронирование выше в 3 раза, чем в прошлом году. И примерно треть номерного фонда уже забронировано на летний период. Конечно, мы понимаем, что основной рост по бронирования на летний сезон будет в мае, — рассказала заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Основными объектом притяжения, которыйразительно увеличит туристический поток в этом году в Севастополе является музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», который с момента открытия принял порядка 2 млн человек. Также стоит отметить винодельни, которые составляют винный маршрут в рамках проекта «ТерруарСевастополь». В направлении активного и экологического туризма – «Большая Севастопольская тропа», которую ежегодно посещает большое количество туристов.

С учетом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и объявленным годом Защитников Отечества в регионе подготовлен маршрут с посещением объектов показа и памятных мест, посвященных периоду Великой Отечественной войны.

Также Правительством Севастополя разработан автомобильный туристский маршрут «Легендарный Севастополь» и совместно с АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» запущен поезд «Виноградный экспресс», программа которого включает: дегустацию в брендированных и переоборудованных вагонах поезда, экскурсии по достопримечательностям и на винодельческие хозяйства. В 2025 году запуск планируется с июня.

Напомним, что в городе сохраняется желтый уровень опасности — все силы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя