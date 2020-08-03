В Севастополе тушат крупный пожар. Огонь бушует на территории балки Бермана

В службу спасения информация о том, что в Балаклавском районе на территории балки Бермана – близ садоводческого товарищества «Теремок» — случился природный пожар, поступила в 17:04.

К месту незамедлительно выдвинулись отделения 1-й, 4-й и 6-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также были направлены силы лесхоза. По прибытию установлено, что горит сухая трава и хвойная подстилка. Площадь пожара составляет 3 гектара. На охваченной огнём территории находится автомобиль. Владелец транспортного средства не пострадал. На тушение огнеборцы подали один ствол «Б» и два ствола высокого давления, а также ранцевые устройства пожаротушения и подручные средства. Дополнительный подвоз воды обеспечен автоцистерной «Водоканала». В тушении пожара участвуют 7 единиц техники и 16 человек, из них от МЧС 4 единицы техники и 12 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.