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В Севастополе тушат ландшафтный пожар
фото: МЧС России

В Севастополе тушат ландшафтный пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:48 09.06.2025

В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с огнем продолжают специалисты нескольких ведомств, включая флот. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 53 минуты в понедельник. Позже стало известно, что огонь охватил площадь в 1 гектар.

Распространение пламени на жилые дома частного сектора огнеборцы смогли предотвратить. Тушение продолжается силами пожарных МЧС России, флота, Лесхоза, – уточнили в МЧС.

Погибших, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.

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источник: РИА Новости Крым

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