фото: МЧС России
В Севастополе тушат ландшафтный пожар
Опубликовал: КрымPRESS
в Происшествия
20:48 09.06.2025
ГУ МЧС России в Севастополе 2025-06-09
В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с огнем продолжают специалисты нескольких ведомств, включая флот. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 53 минуты в понедельник. Позже стало известно, что огонь охватил площадь в 1 гектар.
Распространение пламени на жилые дома частного сектора огнеборцы смогли предотвратить. Тушение продолжается силами пожарных МЧС России, флота, Лесхоза, – уточнили в МЧС.
Погибших, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.
источник: РИА Новости Крым
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