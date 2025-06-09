В Севастополе тушат ландшафтный пожар

В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с огнем продолжают специалисты нескольких ведомств, включая флот. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 53 минуты в понедельник. Позже стало известно, что огонь охватил площадь в 1 гектар.