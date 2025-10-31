В Севастополе «тушили» горящий цех с квасом

В Севастополе прошли очередные учения МЧС России. По замыслу тренировки, пожар случился на Севастопольском заводе напитков в помещении для производства кваса. Причиной возгорания стал сбой в работе электросети. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров и отрезал путь из здания двоим рабочим.

К месту в считанные минуты прибыли расчёты МЧС России и медицинская бригада. В ходе тренировки огнеборцы осмотрели залы цеха, нашли пострадавших, спасли их и передали медикам, обнаружили очаг пожара и подали стволы на тушение, отработали взаимодействие с администрацией объекта.

Мы систематически проводим учения на производственных объектах, для нас это имеет практический интерес: на каждом таком объекте находится сложное технологическое оборудование, есть своя система переходов, и для нас важно получить опыт в тушении таких пожаров, – подчёркивает Дмитрий Черножуков, заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Севастополю.

Огнеборцы выполнили задачи учений и напомнили сотрудникам предприятия о правилах безопасности.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры: 13