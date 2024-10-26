В Севастополе тушили пожар на «Фермерской ярмарке»

Сообщение о возгорании в районе Проспекта Победы поступило 25 октября в 22 часа 20 минут. Выяснилось — ЧП произошло на территории «Фермерской ярмарки».

К месту незамедлительно прибыли огнеборцы чрезвычайного ведомства. На тушение подали стволы. Горели два торговых павильона – сырный и мясной. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Менее часа потребовалось для ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении участвовали 14 специалистов и 5 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.