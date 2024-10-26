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В Севастополе тушили пожар на "Фермерской ярмарке"

В Севастополе тушили пожар на «Фермерской ярмарке»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 26.10.2024

Сообщение о возгорании в районе Проспекта Победы поступило 25 октября в 22 часа 20 минут. Выяснилось — ЧП произошло на территории «Фермерской ярмарки».

В Севастополе тушили пожар на "Фермерской ярмарке"

К месту незамедлительно прибыли огнеборцы чрезвычайного ведомства. На тушение подали стволы. Горели два торговых павильона – сырный и мясной. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Менее часа потребовалось для ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении участвовали 14 специалистов и 5 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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