В Севастополе тушили пожар в гаражном кооперативе. Машины «не выжили»

12 октября в 16:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение — в районе проезда Богданова горит гараж.

По прибытию подразделений было установлено, что огнем охвачен один из гаражей, существует угроза распространения пламени на соседние здания и сооружения. Незамедлительно было сформировано одно звено ГЗДС. Пожарные подали 3 ствола: ствол «Б» на тушение, ствол «Б» и ствол высокого давления на защиту соседних объектов. Проникнув внутрь помещения, огнеборцы обнаружили два легковых автомобиля. В ходе разведки также были найдены два баллона – газовый и кислородный, они были эвакуированы на свежий воздух. Благодаря слаженным действиям спасателям удалось не допустить распространения пламени. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Локализовали возгорание в 16:48. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 16:55. Полная ликвидация последствий пожара – 18:05, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего на месте работали 17 человек личного состава и 6 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе