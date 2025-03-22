В Севастополе тушили пожар в храме. Условный...

Огнеборцы МЧС России по городу Севастополю провели пожарно-тактические занятия на территории храма святого великомученика Феодора Тирона.

Согласно легенде, одному из прихожан стало плохо, он потерял сознание и упал, выронив зажжённую свечу.

Огонь начал охватывать церковное убранство. Его попыталась одолеть добровольная пожарная дружина «Неопалимая купина», ранее созданная в культовом учреждении, однако своими силами не справились и вызвали к месту огнеборцев МЧС России.

В ходе пожарно-тактического занятия с добровольцами были проведены дополнительные мастер-классы по проведению боевого развёртывания, работе с пожарно-тактическим вооружением, прокладке магистральной рабочей линии, а также работа со стволами, – рассказал заместитель начальника 1 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по городу Севастополю Ярослав Темников.

Сотрудники чрезвычайного ведомства исследовали конструктивные особенности объекта, получили сведения о коммуникациях, источниках противопожарного водоснабжения и возможностях подъезда. Но главное – это практика, потому пожарные отработали методику тушения условного пожара в храме и взаимодействия с его добровольной пожарной дружиной.

У нас существует соглашение между Патриархией и МЧС о взаимодействии и создании на базе храмов, монастырей добровольных пожарных дружин. Прекрасное, мне кажется, начинание, вот сейчас у нас такая дружина существует, называется «Неопалимая купина», зарегистрирована, как положено. Слава Господу, Министерство помогает и обмундированием, и тренировками – тренируют наших бойцов. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем на базе каждого Благочиния хотя бы по две-три дружины у нас было. Стремимся к тому, чтобы они обеспечивали безопасность не только на базе того храма, где находятся, но ещё и на окрестных объектах, – говорит протоиерей Василий Гумаров, настоятель храма святого великомученика Феодора Тирона, руководитель отдела Севастопольского благочиния по работе с Вооружёнными Силами и МЧС.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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