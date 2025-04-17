В Севастополе — творческий проект «Путь к Победе»

Продолжается совместный творческий проект Севастополя и Республики Крым «Путь к Победе». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции.

16 апреля, в день освобождения сел Терновка, Орлиное и Андреевка, на сценах местных домов культуры прошли памятные концерты. В них приняли участие ведущие творческие коллективы города: эстрадно-духовой оркестр города Севастополя, артисты Севастопольского академического театра танца им. В. А. Елизарова и Заслуженный коллектив народного творчества России мужской вокальный ансамбль «Морская душа».

В программу концертов вошли произведения военных лет, хореографические постановки и вокальные композиции, которые отражают героизм и стойкость народа в годы Великой Отечественной войны. Традиционно в финале каждого концерта звучала песня «День Победы» — знаковое произведение, которое по-особому воспринимается зрителями и становится ярким финальным акцентом выступлений.

Проект «Путь к Победе» стартовал 8 апреля в Симферополе и продолжит шествие по городам и селам нашего региона. Завершится он 12 мая большим концертом во Дворце культуры рыбаков, который станет торжественным завершением цикла памятных мероприятий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя