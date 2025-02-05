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В Севастополе у мужчины конфисковали автомобиль в пользу государства. Водил машину в нетрезвом виде

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:12 05.02.2025

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор  в отношении 49-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Установлено, что 23 августа 2024 года поздно вечером мужчине понадобилось поехать в аптеку. Накануне он употреблял спиртные напитки, но несмотря на это, решил добраться туда за рулем своего автомобиля. Возле дома № 2а по ул. Ерошенко в г. Севастополе сотрудники Госавтоинспекции остановили его и выявили признаки опьянения. В дальнейшем стало известно, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и лишен права управлять транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

В связи с повторным совершением данного правонарушения возбуждено уголовное дело. Расследование провел отдел дознания ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя.

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Гагаринский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.

Автомобиль «Хонда-Аккорд», стоимостью 1,2 млн рублей, на котором мужчина ехал в нетрезвом состоянии, конфискован в доход государства.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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