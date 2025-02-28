В Севастополе уберут огромную свалку в Гагаринском районе. Прокуратура настояла

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Севприроднадзора провела проверку исполнения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что на земельном участке вблизи городских очистных сооружений в Гагаринском районе г. Севастополя допущено несанкционированное размещение отходов производства и потребления, что ведет к загрязнению почвы. Эта территория длительное время находится в бессрочном пользовании ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», но меры по устранению свалки учреждением не принимались. Площадь загрязненного участка составила свыше 13,5 тыс. м2., — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Природоохранная прокуратура направила в Гагаринский районный суд г. Севастополя исковое заявление о возложении на государственный музей-заповедник обязанности очистить участок и привести его в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Иск прокурора удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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