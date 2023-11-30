В Севастополе участник специальной военной операции встретился со школьниками

В читальном зале библиотеки-филиала № 11 имени К. Станюковича участник специальной военной операции, доброволец Константин Самошин встретился с учащимися кадетского 9-А класса школы № 6. Константин принимал участие в специальной военной операции в качестве десантника десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты.

В день начала спецоперации я подумал: там профессиональные военнослужащие, они знают, что делают, я был спокоен. А потом увидел, насколько большая линия соприкосновения, понял, что моя помощь необходима, и принял для себя решение встать на защиту жителей своей страны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя добровольца.

Он добавляет, что в зоне спецоперации задачи в составе десантно-штурмового батальона выполняли в Мариуполе и под Донецком.

Была поставлена задача закрепиться в одном из сёл под Донецком. Шли вместе с сапёрами, пехотой, снайперами. Когда дошли до нужной сопки, начался обстрел. Свист пуль со всех сторон, потом они подняли над нами дрон, и сбить его не получалось. В этом бою я получил осколочное ранение в ногу, — вспоминает мужчина.

За участие в спецоперации Константин Самошин награждён медалью «За ратную доблесть».

Отвечая на вопросы ребят и рассказывая о боевом пути, Константин Сергеевич напомнил о том, как важно писать письма поддержки участникам спецоперации.

Вы же пишете письма на фронт? Это очень важно, ребята, поверьте. Пишите чаще, ваших писем, слов поддержки и подбадривания парни ждут постоянно. Когда читаешь детские письма, у взрослых мужчин на глазах слёзы. Это очень поддерживает, заставляет двигаться вперёд и приближать Победу, — отмечает мужчина.

Прощаясь, Константин сказал ребятам важные напутственные слова:

Кем бы ты ни был, старайся делать мир лучше. Настоящий героизм и подвиг – честно и с полной отдачей делать своё дело».

Вернувшись в родной город, Константин Самошин собирает гуманитарную помощь воинам на передовой, оказывает поддержку пунктам помощи беженцам, организует точки плетения и отправку на фронт маскировочных сетей, участвует в уроках мужества и классных часах.

Впечатлениями от встречи с Константином поделился ученик 9-А класса Ростислав Савенко:

На сегодняшней встрече я пообщался с участником специальной военной операции, с тем, кто своими глазами видел, чувствовал и проживал всё происходящее. Я узнал много интересного о том, что происходило и сейчас происходит на линии фронта, — говорит Ростислав.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя