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В Севастополе участникам специальной военной операции выделят ещё 102 земельных участка
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе участникам специальной военной операции выделят ещё 102 земельных участка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:25 26.07.2024

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли решение об образовании ещё 102 земельных участков для участников спецоперации.

Территория, на которой выделяются земельные участки, расположена в Нахимовском муниципальном округе в районе улицы Генерала Мельника и составляет 9,8 га. Для участников спецоперации предлагается образовать 102 земельных участка площадью по 400 кв. м с видом разрешённого использования для индивидуального жилищного строительства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Принятым на заседании документом предусмотрены коридоры для размещения инженерных сетей, произведён расчёт потребностей населения в объектах инженерного обеспечения. Кроме того, предусматривается формирование земельных участков для размещения дорог и общественных пространств.

По итогам проведения общественных обсуждений с 21 июня по 5 июля 2024 года возражения и предложения не поступали, — отмечает руководитель ведомства.

В ходе заседания также отметили, что в ближайшее время будет выполнено межевание земельных участков, постановка на кадастровый учёт, а затем очередников уведомят о возможности получения участка.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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