В Севастополе участникам специальной военной операции выделят ещё 102 земельных участка

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли решение об образовании ещё 102 земельных участков для участников спецоперации.

Территория, на которой выделяются земельные участки, расположена в Нахимовском муниципальном округе в районе улицы Генерала Мельника и составляет 9,8 га. Для участников спецоперации предлагается образовать 102 земельных участка площадью по 400 кв. м с видом разрешённого использования для индивидуального жилищного строительства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Принятым на заседании документом предусмотрены коридоры для размещения инженерных сетей, произведён расчёт потребностей населения в объектах инженерного обеспечения. Кроме того, предусматривается формирование земельных участков для размещения дорог и общественных пространств.

По итогам проведения общественных обсуждений с 21 июня по 5 июля 2024 года возражения и предложения не поступали, — отмечает руководитель ведомства.

В ходе заседания также отметили, что в ближайшее время будет выполнено межевание земельных участков, постановка на кадастровый учёт, а затем очередников уведомят о возможности получения участка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя