В Севастополе участники агропромышленного кластера получили услуги почти на 3 млн рублей

Результатами финансовой поддержки участников агропромышленного кластера поделились в Севастополе – с начала года предприниматели получили услуги почти на 3 млн рублей. Поддержку оказали в центре «Мой бизнес», который действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Самые востребованные услуги – в сфере маркетинга: брендирование продукции, продвижение в Интернете, изготовление полиграфических изделий.

Центр «Мой бизнес», на площадке которого действует Центр кластерного развития, координирует поддержку участников агропромышленного кластера. На данный момент в кластер входят 42 севастопольских предприятия – представители отраслей виноградарства, животноводства, сельского хозяйства, а также компании, обеспечивающие инфраструктуру, научные и образовательные институты. Для предпринимателей разработаны и действуют комплексные услуги, которые способствуют продвижению, развитию бизнеса. Отмечу, в 2022-2023 годах 32 участника агропромышленного кластера воспользовались государственной поддержкой, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

По словам специалиста, в центре «Мой бизнес» участники кластера могут получить комплексные услуги по сертификации продукции, регистрации товарного знака, получению разрешительной документации. Поддержку оказывают на условиях софинансирования: 95% со стороны государства, 5% со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства.

Так, предприятие «Влави», производитель колбасной и мясной продукции в Севастополе, получило услуги центра «Мой бизнес» в 2022 – 2023 годах на сумму около 200 тысяч рублей.

Наше предприятие вступило в агропромышленный кластер в июне прошлого года. Благодаря сотрудничеству с другими участниками налаживаем взаимодействие, выводим наши продукты на новые точки сбыта, кроме того, на условиях софинансирования получили ряд услуг в центре «Мой бизнес». При помощи государственной поддержки разместили рекламу на остановках города на срок три месяца, получили рекламу на радио, изготовили полиграфическую продукцию. Это, безусловно, повысило узнаваемость нашей торговой марки и привлекло новых клиентов, – отмечает технолог предприятия Владимир Белышев.

Также в Севастополе действует рыбопромышленный кластер, который создан в 2020 году для развития комплекса, стимулирования производства рыбной продукции и аквакультуры, модернизации предприятий отрасли, обновления рыбопромышленного флота. Один из популярных проектов – еженедельная акция «Рыбный день в Севастополе», которая проходит каждый четверг в магазинах «Наша рыбка», «С моря на стол», «Рыжий карп», «Дары моря». В этот день рыбная продукция реализуется по сниженным ценам, скидка достигает 30-50%.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя