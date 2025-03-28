В Севастополе участники СВО и члены их семей могут оформить бесплатный проезд

Мера предоставляется участникам специальной военной операции и членам их семьям. К членам семей относятся: супруг (супруга), родители, дети до 18 лет, а также дети с 18 до 23 лет обучающиеся по очной форме, пасынки и падчерицы. Услуга предоставляется гражданам проживающим на территории Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Силаеву.
Электронные средства оплаты проезда для льготных категорий граждан могут быть персонифицированными или неперсонифицированными по выбору заявителя.
Социальное персонифицированное – это бесконтактная банковская карта платежной системы МИР, выпускаемая банком-эмитентом или единая городская карта Севастополя (ЕГКС), выпускаемая ООО «ЕГКС». Срок выпуска карты составляет до 40 дней. Вместе с тем граждане могут «привязать» ЕГКС к своей именной карте МИР и расплачиваться ей в транспорте, как льготным проездным. Привязка осуществляется в течение двух-трех дней.
До получения гражданином карты ЕГКС или привязки его к карте «МИР», проезд в общественном транспорте оплачивается в соответствии с установленными тарифами.
Я уже в полной мере пользуюсь услугой. Она доступна во всех видах городского транспорта. Это очень удобно – в любой транспорт зашел, приложил карту и едешь бесплатно. Моя супруга тоже оформила эту услугу, привязала банковскую карту и теперь передвигается по городу на льготных условиях, – отмечает участник специальной военной операции Михаил Куртасов.
Оформить услугу можно несколькими способами:
- через портал «Госуслуги»;
- в одном из отделений МФЦ города;
- в отделе приема населения управления адресной соцподдержки населения департамента труда и соцзащиты населения: по адресу: пр. Генерала Острякова, д. 87. Записаться на прием можно на сайте департамента.
Обращаем внимание, что ветераны боевых действий для реализации права бесплатного проезда могут использовать свое электронное удостоверение в качестве социального электронного средства оплаты, к которому привязывается транспортное приложение.
Напомним, с условиями предоставления мер соцподдержки участникам специальной военной операции и членам их семей в Севастополе можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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