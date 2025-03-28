В Севастополе участники СВО и члены их семей могут оформить бесплатный проезд

В Севастополе оказывается множество мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Одной из самых востребованных льгот является бесплатный проезд в транспорте.

В Севастополе оказывается множество мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Одной из самых востребованных льгот является бесплатный проезд в транспорте.

Мера предоставляется участникам специальной военной операции и членам их семьям. К членам семей относятся: супруг (супруга), родители, дети до 18 лет, а также дети с 18 до 23 лет обучающиеся по очной форме, пасынки и падчерицы. Услуга предоставляется гражданам проживающим на территории Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Силаеву.

Электронные средства оплаты проезда для льготных категорий граждан могут быть персонифицированными или неперсонифицированными по выбору заявителя.

Социальное персонифицированное – это бесконтактная банковская карта платежной системы МИР, выпускаемая банком-эмитентом или единая городская карта Севастополя (ЕГКС), выпускаемая ООО «ЕГКС». Срок выпуска карты составляет до 40 дней. Вместе с тем граждане могут «привязать» ЕГКС к своей именной карте МИР и расплачиваться ей в транспорте, как льготным проездным. Привязка осуществляется в течение двух-трех дней.

До получения гражданином карты ЕГКС или привязки его к карте «МИР», проезд в общественном транспорте оплачивается в соответствии с установленными тарифами.

Я уже в полной мере пользуюсь услугой. Она доступна во всех видах городского транспорта. Это очень удобно – в любой транспорт зашел, приложил карту и едешь бесплатно. Моя супруга тоже оформила эту услугу, привязала банковскую карту и теперь передвигается по городу на льготных условиях, – отмечает участник специальной военной операции Михаил Куртасов.

Оформить услугу можно несколькими способами:

через портал «Госуслуги»;

в одном из отделений МФЦ города;

в отделе приема населения управления адресной соцподдержки населения департамента труда и соцзащиты населения: по адресу: пр. Генерала Острякова, д. 87. Записаться на прием можно на сайте департамента.

Обращаем внимание, что ветераны боевых действий для реализации права бесплатного проезда могут использовать свое электронное удостоверение в качестве социального электронного средства оплаты, к которому привязывается транспортное приложение.

Напомним, с условиями предоставления мер соцподдержки участникам специальной военной операции и членам их семей в Севастополе можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя