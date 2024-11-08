В Севастополе ученые рассчитали опасность исчезновения важнейшего обитателя моря

Специалисты научных учреждений Севастополя — Морского гидрофизического института (МГИ) РАН и Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН — собрали данные и разработали математическую модель, демонстрирующую, как глобальное потепление и загрязнение океана угрожают ключевому виду планктона в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Модель предсказывает, что изменения в популяции крошечных рачков Calanus euxinus могут привести к серьезным последствиям для экосистемы моря в ближайшие десятилетия, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В пресс-службе МГИ агентству пояснили, что для создания модели была проделана большая работа. Сотрудники ИнБЮМ, изучающие обитателей Черного моря, предоставили обширный массив данных, а в гидрофизическом институте обеспечили математические расчеты.

Calanus euxinus — вид холодноводных рачков, составляющих основу питания многих рыб в Черном море. Эти едва заметные организмы, именуемые также копеподами, ежедневно совершают вертикальные миграции: ночью поднимаются к поверхности, чтобы питаться микроводорослями — фитопланктоном, а днем опускаются в глубины, чтобы не быть съеденными хищниками, и проводят там время в состоянии своеобразной спячки, называемой диапаузой.

Однако избегать своих врагов рачку калянусу становится все труднее. Для безопасности ему нужен кислород на глубине, а за последние десятилетия верхняя граница бескислородной зоны в Черном море, до которой калянус заныривает, поднялась почти на 50 м.