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В Севастополе - ухудшение погодных условий. Водителей предупреждают
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — ухудшение погодных условий. Водителей предупреждают

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 21.12.2020

В Севастополе в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий: снег и понижение температуры до -4 °C. Детальный прогноз погоды для Севастополя, городов и посёлков Крыма — здесь.

В связи с этим ГБУ «Севастопольский Автодор» в ближайшие сутки  задействует пять единиц специальной дорожной техники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий. Комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят в разных районах города: поворот на Орлиное, в районе с. Верхнесадовое, на участке а/д с. Родное – с. Терновка для оперативного реагирования на изменение и ухудшение дорожных условий на спусках и подъемах. Сегодня ночью для обеспечения бесперебойного проезда песчано-соляной смесью будут обработаны аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов. В связи с этим просим водителей транспортных средств не препятствовать движению спецтехники с включенными проблесковыми маячками, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на летней резине. При управлении автомобилем будьте предельно внимательными и аккуратными, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в тёмное время носить светоотражатели.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону  +7 978 998 59 83

В Севастополе - ухудшение погодных условий. Водителей предупреждают

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