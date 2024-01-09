В Севастополе — ухудшение погодных явлений. Городские службы работают в усиленном режиме

Сегодня в Севастополе наблюдается ухудшение погодных условий с дождём, снегом и заморозками. Температура воздуха ночью и днём составит 4-8 градусов мороза.
Коммунальные службы города находятся в полной готовности, Севавтодор задействовал 25 единиц специальной дорожной техники, которые обрабатывают главные магистрали города противогололёдными смесями. На данный момент в разных районах Севастополя дежурит спецтехника Севавтодора для распределения противогололедного материала и уборки снега. В случае ухудшения погодных условий количество техники будет увеличено, мониторинг ведётся круглосуточно. Управляющие компании задействовали 19 единиц техники, 754 рабочих, использовано более 488 тонн противогололедной смеси, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Главное управление МЧС России по г. Севастополю предупреждает, что при сильном ветре лучше не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей. Не ставьте автомобили под деревьями и без необходимости не выходите из дома.
Во избежание аварийных ситуаций Севавтодор призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на летней резине, быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.
В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112.
Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).
Единый номер экстренных служб – 112.
Государственные управляющие компании:
УК «Гагаринского района – 1»
+7 (978) 876-85-24
УК «Гагаринского района – 2»
+7 (8692) 22-75-55
УК «Управляющая компания»
+7 (978) 607-05-53
+7 (8692) 22-99-25
УК «Центр»
+7 (978) 141-80-35
УК «Инкерман»
+7 (978) 876-85-24
УК «Север»
+7 (978) 986-31-01
+7 (8692) 71-46-81
УК «Стрелецкая бухта»
+7 (978) 876-85-24
УК «Нахимовского района»
+7 (978) 573-87-77
УК «Балаклавского района»
+7 (978) 199-19-23
ГБУ «Госжилфонд»
+7 (978) 607-05-53
ГУПС «Севтеплоэнерго»
+7 (800) 777-00-19
Центральная аварийно-диспетчерская служба
+7 (8692) 54-54-19
+7 (8692) 54-54-73
Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)
+7 (8692) 71-43-82
+7 (8692) 71-46-19
Частные управляющие компании:
УК «Шик»
+7 (978) 097-73-03 – круглосуточно
УК «Афина»
+7 (8692) 77-85-86 – круглосуточно
УК «Дукс»
+7 (978) 876-85-24
УК «Севдомсервис»
+7 (978) 918-07-07
УК «Управдом»
+7 (978) 586-20-06
УК «Универсал Сервис»
+7 (978) 300-90-70
УК «Карбон сервис»
+7 (978) 907-95-01
ГУК «Севастополь»
+7 (978) 586-75-98
УК «СЕВРЭП»
+7 (978) 778-69-37
ООО «СМС»
+7 (978) 300-90-70
ООО «Престиж»
+7 (978) 300-90-70
УК «Мой Дом»
+7 (978) 044-01-37
УК «Маяк»
+7 (978) 821-72-38
УК «Жилкоммунсервис»
+7 (978) 935-42-36
+7 (8692) 88-53-49
УК «Жилищные технологии»
+7 (978) 505-07-77
УК «Интеруют»
+7 (978) 001-29-12
«Евро-дом»
+7 (978) 300-90-70
УК «Уютный Дом»
+7 (978) 713-12-21 – круглосуточно
УК «Площадь»
+7 (978) 512-20-20 — круглосуточно
УК «Газтехсеть»
+7 (978) 047-77-43
ГУПС «Водоканал»
+7 (8692) 54-42-68
+7 (8692) 54-47-80
ГБУ «Горсвет»
+7 (8692) 777-800
ООО «Севастопольэнерго»
+7 (800) 733-33-10
ФГУП «102 ПЭС»
+7 (8692) 54-19-81
+7 (8692) 54-46-66
Газовая служба – 104.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму