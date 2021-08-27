В Севастополе укладывают брусчатку и ремонтируют дорогу на улице Суворова

На улице Суворова, подчёркивают специалисты, ведëтся капитальный ремонт дороги и укладка брусчатки.

Мы хотим сделать эту улицу образцово-показательной, сохранив полностью её аутентичный вид. К подрядчику есть некоторые замечания, в том числе и по укладке брусчатки. Поэтому мы локально выявляем эти замечания, и подрядчик будет это все устранять – разбирать, перекладывать заново, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Павла Иено.

Капитальный ремонт улицы Суворова предусматривает замену не только дорожного полотна, но и наружного освещения, а также обустройство пешеходных тротуаров. Кроме того, на объекте идëт переустройство инженерных коммуникаций, вынос сетей, проложен новый водопровод, проводится подключение домов. Дополнительно на дороге планируется обустройство парковочных мест и заездного кармана в районе Владимирского собора. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту транспорта к 1 сентября проконтролировать готовность всех пешеходных переходов и пройти по пути следования детей в школы. На улице Суворова эта работа уже частично выполнена.

К 1 сентября здесь полностью будет уложена брусчатка, будут выполнены примыкания дорожные к асфальту, установим светофор, нанесëм разметку. Доступность для детей к 1 сентября будет полностью обеспечена, – заявил директор департамента.

Контракт на проведение капитального ремонта улицы Суворова был подписан в декабре 2020 года. Согласно документу дорожники должны были приступить к работам в начале 2021-го.

Фактически мы приступили к работам в мае. Были определённые вопросы, связанные с согласованием разработки части проектов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Разработали недостающий раздел проекта, согласовали с Минкультом, после этого приступили к работам, – сообщил Павел Иено.

На сегодняшний день ремонт выполнен на 30%. В планах — сдать объект к концу года. Напомним, в ходе работ на улице Суворова историческую брусчатку с проезжей части демонтировали и хранили на базе Севавтодора. Сейчас укладку брусчатки выполняет генеральная подрядная организация «Крымстроймост». На объекте работает шесть бригад. Контроль за ремонтом дороги в исторической части Севастополя выполняет рабочая группа, в состав которой входят представители депутатского корпуса, регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, общественники.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя