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В Севастополе укушенным детям выплатят компенсации
фото: pikist.com

В Севастополе укушенным детям выплатят компенсации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:24 02.08.2024

Двум несовершеннолетним жителям Севастополя, которых покусали бездомные собаки, департамент городского хозяйства выплатит в качестве компенсации по 30 и 40 тысяч рублей.

Cудом удовлетворены иски прокуратуры о компенсации морального вреда двум несовершеннолетним, пострадавшим от укусов собак. Первый инцидент случился в сквере «Каменный цветок» в Гагаринском районе. Там от агрессивной безнадзорной собаки пострадала 14-летняя девочка: ее собака укусила за левую ногу.

Второй случай произошел в селе Орлиное: на 16-летнего летнего подростка напала и укусила за голень бродячая собака.

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По результатам проверки инцидентов прокуратурами Гагаринского и Балаклавского районов в суд предъявлены исковые заявления о взыскании с департамента городского хозяйства компенсации морального вреда причиненного несовершеннолетним.

Исковые требования удовлетворены. В пользу пострадавших детей взысканы компенсации в размере 30 и 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Напомним, с 2022 года отловом, стерилизацией, вакцинацией и чипированием бездомных животных в Севастополе занимается подведомственное департаменту городского хозяйства государственное учреждение «Парки и скверы».

источник: «Севастопольская газета»

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