В Севастополе улучшить качество медпомощи помогут новые учреждения и привлечение врачей

Медицинскую помощь в Севастополе планируется сделать более доступной для горожан за счет строительства новых учреждений и привлечения врачей с помощью выплат и служебного жилья, сообщил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В разговоре Развожаев рассказал, что по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни в Севастополе достигла 75 лет, и это один из лучших показателей в стране. Президент в ответ на это отметил, что продолжительность жизни в Севастополе должна расти не только благодаря благоприятному климату, но и за счет эффективной работы системы здравоохранения. И указал ему на то, что мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в городе на 10 тысяч человек почти в два раза меньше по количеству посещений, чем в среднем по стране. Он поручил заняться этим вопросом вместе с федеральными органами власти.

Конечно, нас не извиняет, но объясняет эту ситуацию, — именно ситуация с резким ростом населения города (ранее Развожаев сообщал, что с 2014 года число жителей выросло примерно вдвое, в том числе за счет большого числа приезжих — прим. ТАСС). Та система, которая была создана в советские времена, была гораздо компактнее. Сейчас за короткое время надо было создать большое количество новых учреждений. При вашей поддержке и в рамках государственной программы развития Крыма и Севастополя мы эти объекты предусматриваем, — цитирует ТАСС губернатора.

Он привел в пример, что в настоящее время благодаря нацпроекту строится поликлиника на 400 посещений в смену. Ведется строительство медицинского кластера — больницы скорой медицинской помощи с поликлиникой. Также после ввода медкластера, где, как ранее сообщалось, будет еще и онкоцентр, власти рассчитывают перепрофилировать часть площадей, сейчас занятых учреждениями, обеспечивающими помощь по этим направлениям. А в ближайшем будущем запланированы и другие объекты.

Это совместная программа с Министерством здравоохранения [РФ]. Министр приезжал лично, мы все подробно обсудили, как преодолевать этот действительно имеющийся дефицит. Понятно, что на все сразу ресурсов не хватает, тем не менее это — наш ключевой приоритет, и эта проблема действительно в городе существует. Будем, Владимир Владимирович, ее интенсивно решать в следующую трехлетку за счет введения новых объектов, — заявил Михаил Развожаев.

По его данным, только за пять лет построено 23 объекта здравоохранения, при этом 118 из 120 медицинских объектов региона уже лицензированы по российским стандартам. Полностью завершить работу планируется к 1 июля этого года.

Привлечение врачей

Глава Севастополя также сообщил, что ведется активная работа по ликвидации дефицита медицинских кадров. Как сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, дефицит врачебных кадров на 1 сентября 2024 года составлял 75,3%. На сегодняшний день особо востребованы в регионе участковые педиатры и терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), анестезиологи-реаниматологи и гематологи.

Развожаев в разговоре с президентом подчеркнул, что быстро решить проблему невозможно.

Мы решаем ее по нескольким направлениям. Создали в нашем Севастопольском государственном университете Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, ежегодно принимаем туда по 50 студентов за счет бюджета города. В медицинском колледже имени Жени Дерюгиной готовим целевиков — это средний медицинский и младший персонал, в прошлом году 124 медицинские сестры и фельдшера выпустили для задач здравоохранения города, — уточнил он.

Развожаев добавил, что также привлекаются врачи из других субъектов РФ. В том числе, по городской программе, которая предусматривает 1 млн рублей в качестве подъемных средств для докторов, переехавших в Севастополь. За пять лет удалось привлечь в регион 146 врачей.