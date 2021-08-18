В Севастополе уменьшилось количество льготных рецептов на отсроченном обслуживании

Количество льготных рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, сократилось до 233. Для сравнения, в декабре 2020 года отсроченных рецептов было более 9,5 тысяч. По словам директора департамента здравоохранения Правительства Севастополя Виталий Денисов, в Севастополе более 47 тысяч региональных льготников и более 10 тысяч – федеральных. По региональным льготам выписано более 165 тысяч рецептов, из которых 233 находятся на отсроченном обслуживании. По федеральным выписано почти 28 тысяч рецептов, на отсроченном обслуживании – 52.

С учётом ежедневных поставок лекарств до 28 августа планируется обеспечить ещё 75 льготных рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. Ежегодно формируется заявка на лекарственные препараты, но каждый год появляются пациенты с уникальными заболеваниями, для которых медикаменты не были включены в предыдущую заявку. В таком случае либо меняется схема лечения, либо схему лечения меняет федеральное учреждение по итогам очной или телемедицинской консультации, и появляется новый препарат, — пояснил Виталий Денисов, рассказывая о причинах появления отсроченных рецептов.

Решением специальной врачебной комиссии предусмотрено, что новый лекарственный препарат должен быть приобретен в течение 15 дней. Для этого необходимо подать заявку на медицинский склад, который объявляет торги и закупает медикаменты по договору. Если у поставщиков препарат в наличии, он поступает в тот же день, отметил директор департамента здравоохранения.

Губернатор Михаил Развожаев поручил поставить на контроль недостающие позиции.

Количество жалоб по льготным лекарствам заметно сократилось. Это была серьезная позиция по количеству обращений. Тем не менее, к концу третьего квартала проконтролируйте всю ситуацию, чтобы оперативно можно было провести корректировки там, где возможен дефицит. Все бюджетные процедуры необходимо провести заранее, — заявил губернатор.

На 2021 год для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь по федеральной льготе, выделено почти 145 млн рублей, по региональной льготе – более 828 млн.