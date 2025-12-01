Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали боевые части беспилотных летательных аппаратов и безэкипажного катера. Средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты в разных районах Севастополя.

В Севастополе уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов. Но на этот раз — современных

В Севастополе уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов. Но на этот раз — современных

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.