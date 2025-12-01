Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | В Севастополе уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов. Но на этот раз — современных
Новости Республики
В Севастополе уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов. Но на этот раз - современных
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов. Но на этот раз — современных

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 15:10 01.12.2025

Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали боевые части беспилотных летательных аппаратов и безэкипажного катера. Средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты в разных районах Севастополя.

Всего ликвидировано 17 взрывоопасных предметов. Задействовались 12 человек и 4 единицы техники, – рассказывает руководитель работ Пилат.

Уничтожение выполнили на спецполигоне путём контролируемого подрыва. Мероприятия провели без ущерба населению и инфраструктуре.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.