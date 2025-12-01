В Севастополе уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов. Но на этот раз — современных

Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали боевые части беспилотных летательных аппаратов и безэкипажного катера. Средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты в разных районах Севастополя.
Всего ликвидировано 17 взрывоопасных предметов. Задействовались 12 человек и 4 единицы техники, – рассказывает руководитель работ Пилат.
Уничтожение выполнили на спецполигоне путём контролируемого подрыва. Мероприятия провели без ущерба населению и инфраструктуре.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
