В Севастополе упрощено оформление ежемесячных денежных выплат

Правительство Севастополя внесло изменения в порядок предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан. Подать заявление на получение меры поддержки можно через Госуслуги или МФЦ.
При личном обращении в МФЦ достаточно будет предъявить только паспорт — остальные необходимые сведения специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Список отдельных категорий граждан, которым положены ежемесячные денежные выплаты, можно найти по ссылке.
источник: Правительство Севастополя
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