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Новости Республики

В Севастополе упрощено оформление ежемесячных денежных выплат

Опубликовал: news-parser в Социальная сфера РК 18:04 16.07.2026

Правительство Севастополя внесло изменения в порядок предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан. Подать заявление на получение меры поддержки можно через Госуслуги или МФЦ.

При личном обращении в МФЦ достаточно будет предъявить только паспорт — остальные необходимые сведения специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

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Список отдельных категорий граждан, которым положены ежемесячные денежные выплаты, можно найти по ссылке.

источник: Правительство Севастополя

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