В Севастополе упрощено оформление пособий для семей с детьми

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева упростили оформление пособий семьям с детьми.

Раньше для получения денег заявителю приходилось заказывать в банке справку с реквизитами счета и приносить ее в отделение соцзащиты. Теперь достаточно указать реквизиты счета прямо в заявлении. Это сделает процедуру получения поддержки быстрее и удобнее.

Нововведение будет полезным всем, кто оформляет: