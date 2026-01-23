Прямо сейчас:
В Севастополе упрощено оформление пособий для семей с детьми
В Севастополе упрощено оформление пособий для семей с детьми

23.01.2026

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева упростили оформление пособий семьям с детьми.

Раньше для получения денег заявителю приходилось заказывать в банке справку с реквизитами счета и приносить ее в отделение соцзащиты. Теперь достаточно указать реквизиты счета прямо в заявлении. Это сделает процедуру получения поддержки быстрее и удобнее.

Нововведение будет полезным всем, кто оформляет:

  • единовременную выплату в 300 000 рублей при рождении третьего и последующих детей
  • региональный материнский капитал, который с 1 января проиндексирован и составляет при рождении второго ребенка 148 677 рублей;
  • выплаты будущим мамам, которые учатся на дневной форме обучения, по 200 тысяч рублей;
  • пособие на ребенка;
  • государственную социальную помощь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

