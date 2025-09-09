В Севастополе упростили получение льгот для участников СВО

С 1 октября 2025 года в Севастополе стартует пилотный проект по упрощению получения мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Вместо сбора десятков справок, походов по инстанциям и многократного подтверждения статуса — теперь достаточно одного заявления. А уже к декабрю система станет еще удобнее: часть льгот начнет предоставляться в проактивном режиме — без необходимости что-либо запрашивать.

Инициатива реализуется по поручению губернатора Михаила Развожаева и стала возможной благодаря созданию нового модуля на базе действующей системы «Социальная поддержка населения». Модуль объединил данные всех ведомств, автоматизировал межведомственное взаимодействие через региональную СМЭВ с федеральными витринами данных. Это позволило отказаться от ручной обработки и дублирования документов — теперь подтверждение статуса участника СВО происходит автоматически, в режиме реального времени.

Раньше гражданин, чтобы получить даже одну льготу должен был подать полный пакет документов. Помимо подтверждения, что он участник СВО, ему требовалось еще предоставить ряд документов. Теперь мы все это сводим к минимуму. Человек подает одно заявление. То есть сами органы формируют пакет документов с максимальным использованием уже имеющихся сведений. Причем созданная форма позволяет еще и напомнить лишний раз о том, что ему положена еще и другая мера поддержки, обратить его внимание на это, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента цифрового развития Севастополя Татьяну Черноусову.

Первый этап — «Комплексный запрос» — запускается в тестовом режиме уже 8 сентября, а с 1 октября станет доступен всем желающим. Гражданину достаточно прийти в МФЦ, заполнить единый бланк, и подписанное квалифицированной электронной подписью заявление автоматически разойдется по всем нужным инстанциям. Все остальное — работа системы.

Но главный инструмент — проактивный режим, который заработает до 1 декабря. Как только в систему поступит информация из Минобороны о новом участнике СВО, проживающем в Севастополе, ему автоматически приходит уведомление в личный кабинет на Госуслугах с перечнем доступных льгот. Осталось только поставить галочки напротив нужных — и заявки уходят на исполнение.

К концу 2025 года в проактивном режиме будут доступны 5 ключевых мер поддержки: