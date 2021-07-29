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Министерство ЖКХ Крыма сообщает: за неуплату жилищно-коммунальных услуг теперь будут штрафы
Иллюстрация: rk.gov.ru

В Севастополе упростили порядок предоставления льгот на ЖКХ при продлении инвалидности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:56 29.07.2021

Правительство Севастополя приняло постановление об упрощении порядка предоставления льгот на ЖКХ гражданам при продлении инвалидности. Им больше не нужно лично обращаться в районное управление департамента социальной защиты. По словам директора ведомства Елены Сулягиной, в связи с изменениями на федеральном уровне органы социальной защиты будут получать необходимые сведения из государственного реестра.

Гражданам не нужно приходить и приносить нам справки, мы будем получать эти сведения из реестра и продлевать людям льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг автоматически. В системе межведомственного электронного взаимодействия органы социальной защиты получают эти сведения из федерального реестра инвалидов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента. 

По словам Елены Сулягиной, с 1 января 2022 года органы социальной защиты будут получать информацию о непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг из государственной информационной системы ЖКХ.

Данное изменение должно было вступить в силу с 1 июля, но так как работа системы еще не налажена на федеральном уровне, вступление нормы откладывается до 2022 года, — отмечает чиновник.

Напомним, льготы на жилищно-коммунальные услуги не предоставляются гражданам, у которых есть подтвержденная вступившим в силу судебным актом непогашенная задолженность по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг.

В Севастополе упростили порядок предоставления льгот на ЖКХ при продлении инвалидности

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