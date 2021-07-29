В Севастополе упростили порядок предоставления льгот на ЖКХ при продлении инвалидности

Правительство Севастополя приняло постановление об упрощении порядка предоставления льгот на ЖКХ гражданам при продлении инвалидности. Им больше не нужно лично обращаться в районное управление департамента социальной защиты. По словам директора ведомства Елены Сулягиной, в связи с изменениями на федеральном уровне органы социальной защиты будут получать необходимые сведения из государственного реестра.

Гражданам не нужно приходить и приносить нам справки, мы будем получать эти сведения из реестра и продлевать людям льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг автоматически. В системе межведомственного электронного взаимодействия органы социальной защиты получают эти сведения из федерального реестра инвалидов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента.

По словам Елены Сулягиной, с 1 января 2022 года органы социальной защиты будут получать информацию о непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг из государственной информационной системы ЖКХ.

Данное изменение должно было вступить в силу с 1 июля, но так как работа системы еще не налажена на федеральном уровне, вступление нормы откладывается до 2022 года, — отмечает чиновник.

Напомним, льготы на жилищно-коммунальные услуги не предоставляются гражданам, у которых есть подтвержденная вступившим в силу судебным актом непогашенная задолженность по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг.