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В Севастополе упростили порядок получения социальной карты проезда
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе упростили порядок получения социальной карты проезда

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:20 16.05.2024

С 1 июля в Севастополе пассажиры-льготники смогут в качестве социальной карты использовать именные банковские карты. Был утверждён новый порядок выпуска, выдачи и обслуживания электронных средств оплаты проезда. Он предполагает использование именной или эмбоссированной банковской карты в качестве социальной карты проезда льготными категориями жителей.

При использовании банковской карты в качестве социальной людям нет необходимости три раза посещать учреждения, которые их выдают и в которые нужно подавать заявления о выдаче. Люди, которые имеют статус льготников и право на бесплатный проезд, обращаются в управление социальной защиты населения или в МФЦ, где пишут заявление на подтверждение права на льготу. При этом они сразу могут свою банковскую карту привязать в качестве электронного средства оплаты. Карта может быть любого банка, который поддерживает систему оплаты «Мир». При подтверждении права на льготу сведения о банковской карте передаются сразу оператору автоматизированной оплаты проезда. Он её привязывает, и на следующий рабочий день человек имеет право уже осуществлять проезд с применением этой банковской карты. Таким образом, срок реализации льготы сокращается до 14 рабочих дней с момента подачи заявления, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Главным условием использования банковской карты в качестве льготной является то, что она должна быть именной или эмбоссированной. Кроме того, человек при себе должен иметь паспорт, чтобы при контроле оплаты подтвердить свою личность и принадлежность банковской карты.

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Тем, кто уже пользуется социальной картой, менять её не нужно.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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