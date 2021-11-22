В Севастополе уровень госпитализации пациентов с коронавирусом снизился на 35%

В Севастополе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам заместителя губернатора Александра Кулагина, разобщение в нерабочие дни, которые были объявлены с 30 октября по 7 ноября, привело к снижению нагрузки на систему здравоохранения.

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась на 4%, а темпы прироста – на 10%. За счет снижения коэффициента распространения более чем на 30% уменьшилось количество лиц на амбулаторном лечении, а уровень госпитализации упал на 35%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

Свободный коечный фонд в Севастополе составляет 36% — это 465 мест. Несмотря на снижение заболеваемости, губернатор Михаил Развожаев поручил держать койки в развернутом состоянии.

В течение двух недель надо понаблюдать за динамикой. Если на следующей неделе ситуация останется прежней или улучшится, тогда будем принимать решения по сокращению коечного фонда. Пока действующий корпус девятой больницы на ЮБК можно перевести под реабилитацию пациентов, переболевших ковидом, — отмечает глава города.

Для формирования коллективного иммунитета в городе продолжается активная прививочная кампания против коронавируса. На утро 22 ноября первый этап вакцинации прошли 227 тысяч человек, второй – 192 тысячи, еще около 30 тысяч севастопольцев прошли ревакцинацию.

Темпы вакцинации немного снизились, тем не менее, 1 500 — 2 000 человек в день делают прививку. Вакцина на остатках есть, привезли новую партию «Спутник Лайт», и мы уже подали заявку на новую поставку, — говорит директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Также в ходе аппаратного совещания начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Анна Мелюх рассказала о заболеваемости ОРВИ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 526 случаев ОРВИ и 3 случая гриппа среди школьников. Удельный вес заболевших взрослых – 69,5%, детей до 14 лет – 27,2%, — сообщила Анна Мелюх.

Наблюдается снижение показателей по ОРВИ: эпидпорог на сегодняшний день превышен на 24%, тогда как аналогичный показатель неделю назад составлял 54%.

Напомним, сделать прививку как от коронавируса, так и от гриппа, севастопольцы могут в пунктах вакцинации, которые развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».