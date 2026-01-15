Прямо сейчас:
В Севастополе уровень паводковых вод находится на контроле у специалистов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:40 15.01.2026

В паводковый период специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий совместно со спасательной службой города ежедневно ведут мониторинг состояния гидротехнических сооружений для своевременного реагирования и предупреждения нештатных ситуаций. Всего за ведомством закреплено 47 ГТС, на которых установлены специальные водомерные рейки и паводковые сигнализаторы.

В праздничные дни мы усилили контроль за состоянием сооружений и грунтовых плотин. Это необходимо для оценки влияния паводка на ГТС, а также проверки наличия фильтрационных и оползневых процессов в плотинах. На сегодняшний день негативные влияния паводка не выявлены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела гидротехнических сооружений дирекции особо охраняемых природных территорий Кристину Торшину.

Кристина Торшина отметила, что в начале января был зафиксирован резкий подъем уровня воды, тем не менее наполняемость сооружений осталась в пределах допустимых значений.

В свою очередь спасательная служба Севастополя готова к любым ситуациям:

На данный момент ситуация стабильная, работа ведется в штатном режиме. Все средства службы находятся в состоянии повышенной готовности — у нас достаточно сил для оказания помощи в случае необходимости, — прокомментировал начальник 11-й спасательной пожарной части Артем Фоминых.

Со своей стороны спасатели, расположенные в Павловке, ведут мониторинг паводков от одного до трех раз в дежурные сутки. Ситуация остается на контроле специалистов профильных ведомств.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

