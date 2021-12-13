В Севастополе уровень уровень госпитализации пациентов с коронавирусом снижается

В Севастополе за прошедшую неделю снизился уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

Показатели снижаются: за неделю заболел 1 181 человек, это на 16% меньше, чем неделей ранее. На амбулаторном лечении находятся на 13% меньше пациентов, уровень госпитализации снизился на 7% за неделю, количество внебольничных пневмоний уменьшилось на 3%, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

Суточный и средненедельный темпы прироста заболеваемости уменьшились на 20%. Свободна 221 койка. В отделении интенсивной терапии находятся 60 человек, на ИВЛ – два человека.

В пятницу Севастополь был назван субъектом, где наиболее выражена динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Этот тренд нужно сохранить до конца года. На заседании оперативного штаба обсудим новые предложения Роспотребнадзора, – подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Анна Мелюх отметила снижение заболеваемости по очагам заражения: количество семейных очагов уменьшилось в 1,4 раза. Изолированы семь человек, прибывшие из южноафриканских стран. Они регулярно сдают анализы методом ПЦР, результаты отрицательные.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 261 тысяча человек, второй – 240 тысяч, ревакцинировались 46 тысяч севастопольцев. От гриппа привиты 126 тысяч жителей города. Все вакцины есть в наличии.

Напомним, сделать прививку от коронавируса и гриппа можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты – на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».