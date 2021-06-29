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В Севастополе ущерб от подтопления оценят до конца недели
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ущерб от подтопления оценят до конца недели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:47 29.06.2021

От жителей Севастополя, сообщает пресс-служба Правительства города, уже поступило около 50 заявлений о возмещении ущерба от подтопления. В городе создана комиссия по оценке ущерба, подписан соответствующий Указ.

До конца недели проведите оценку ущерба, чтобы к концу недели подготовить решение, — такое поручение дал Михаил Развожаев своему заместителю Алексею Парикину. 

 

В Севастополе ущерб от подтопления оценят до конца недели

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