В Севастополе ущерб от подтопления оценят до конца недели

От жителей Севастополя, сообщает пресс-служба Правительства города, уже поступило около 50 заявлений о возмещении ущерба от подтопления. В городе создана комиссия по оценке ущерба, подписан соответствующий Указ.
До конца недели проведите оценку ущерба, чтобы к концу недели подготовить решение, — такое поручение дал Михаил Развожаев своему заместителю Алексею Парикину.
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