В Севастополе ушёл из жизни Герой Великой Отечественной войны Иван Патук

Герой Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, разведчик Иван Иванович Патук скончался на 98-м году жизни. Его судьба — достойна экранизации:

Депутаты выражают искренние и глубокие соболезнования близким героя. Мы никогда не забудем военные подвиги Ивана Ивановича и его преданное служение Родине, — отмечают в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя.