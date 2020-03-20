В Севастополе ушёл из жизни Герой Великой Отечественной войны Иван Патук

Герой Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, разведчик Иван Иванович Патук скончался на 98-м году жизни. Его судьба — достойна экранизации:
- Иван Иванович Патук родился 11 июня 1922 года в селе Копти Козельского района Черниговской области. 7 мая 1944 года командир разведывательного батальона старший лейтенант И.И. Патук участвовал в историческом штурме Сапун-горы при освобождении Севастополя. Командуя разветотрядом, в рукопашной схватке он вместе с ординарцем уничтожили 15 фашистов. Подвиг Ивана Ивановича запечатлен на Диораме. После освобождения Города-Героя Иван Патук в составе 32-й гвардейской Таманской стрелковой дивизии участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Победу встретил в Кёнигсберге. Севастополь стал его домом в послевоенные годы. На пенсии Иван Иванович возглавил одну из ветеранских организаций. До последних дней активно работал с молодежью, направлял движение патриотического воспитания, принимал участие во многих городских памятных мероприятиях.
Депутаты выражают искренние и глубокие соболезнования близким героя. Мы никогда не забудем военные подвиги Ивана Ивановича и его преданное служение Родине, — отмечают в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя.