В Севастополе ушёл из жизни историк и публицист Валерий Крестьянников

Севастопольский историк, публицист и новатор Валерий Васильевич Крестьянников ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Именно Валерий Васильевич, будучи руководителем Государственного архива Севастополя, запустил сложный, но очень важный процесс оцифровки архивных документов и информатизации вверенного ему ведомства. У севастопольского архива появился собственный сайт – одна из первых подобных интернет-площадок в России и Украине. Но большую часть трудовой жизни он посвятил Музею героической обороны и освобождения Севастополя, где прошел путь от экскурсовода до заместителя директора по научной работе, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

За период своей деятельности Валерий Крестьянников написал более 100 научных работ, составил множество сборников по истории города, обороны Севастополя 1854–1855 гг., Черноморского флота и крепости «Севастополь» второй половины XIX – начала XX веков, революционных событий в городе и флоте, событий Гражданской войны в Севастополе.

До последнего Валерий Васильевич продолжал активную научную работу, готовил статьи для исторических сборников и журналов, был умелым наставником для многих историков, которые занимались темой Города-Героя.