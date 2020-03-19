В Севастополе ушёл из жизни полковник милиции в отставке Александр Танчук

Полковник милиции в отставке Александр Танчук, возглавлявший УМВД Украины в г. Севастополе в 2010 году, скоропостижно скончался на 53 году жизни 19 марта.

Руководство, личный состав УМВД России по г. Севастополю, организация ветеранов МВД выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Анатольевича. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах коллег. Отпевание и прощание состоится в храме Успения Пресвятой Богородицы (Мекензиевы горы) в 11:00 23 марта 2020 года. Для желающих проститься будет организован подвоз автобусом от здания УМВД на пл. Восставших, 6. Отправление в 10:00, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.