Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе ушло в суд дело о хищении у граждан свыше 20 млн рублей при реконструкции жилого дома
Новости Республики
В Севастополе ушло в суд дело о хищении у граждан свыше 20 млн рублей при реконструкции жилого дома
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе ушло в суд дело о хищении у граждан свыше 20 млн рублей при реконструкции жилого дома

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:43 24.06.2025

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух соучредителей ООО «Авангард» и 60-летняя местной жительницы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя.

По версии следствия, в 2016 году соучредители ООО «Авангард» договорились со старшей по многоквартирному дому № 45 по ул. Крестовского в г. Севастополе о его капитальном ремонте и реконструкции. Дом являлся двухэтажным и состоял из 8 квартир. Женщина убедила своих соседей в возможности бесплатно выполнить его ремонт, дав коммерческой организации право передать образовавшиеся в результате реконструкции новые жилые помещения инвесторам. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса для деятельности организации. Соучастники подыскали семерых граждан, желающих вложить свои деньги в строительство, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату.

При этом обвиняемым было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут. Работы производились самовольно, без разрешительных документов. Реконструированный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Построенный двухуровневый мансардный этаж с 10-ю новыми квартирами подлежит сносу по вступившему в законную силу решению суда. Инвесторы не могут распоряжаться приобретенными помещениями, денежные средства им не возвращены.

Таким образом, в период с ноября 2016 по ноябрь 2017 года потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 20 млн рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Объекты недвижимости обвиняемых и членов их семей арестованы.

Узнайте больше:  В Севастополе участник орггруппы приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку сбыть почти килограмм наркотиков

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x