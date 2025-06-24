В Севастополе ушло в суд дело о хищении у граждан свыше 20 млн рублей при реконструкции жилого дома

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух соучредителей ООО «Авангард» и 60-летняя местной жительницы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя.

По версии следствия, в 2016 году соучредители ООО «Авангард» договорились со старшей по многоквартирному дому № 45 по ул. Крестовского в г. Севастополе о его капитальном ремонте и реконструкции. Дом являлся двухэтажным и состоял из 8 квартир. Женщина убедила своих соседей в возможности бесплатно выполнить его ремонт, дав коммерческой организации право передать образовавшиеся в результате реконструкции новые жилые помещения инвесторам. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса для деятельности организации. Соучастники подыскали семерых граждан, желающих вложить свои деньги в строительство, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату.

При этом обвиняемым было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут. Работы производились самовольно, без разрешительных документов. Реконструированный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Построенный двухуровневый мансардный этаж с 10-ю новыми квартирами подлежит сносу по вступившему в законную силу решению суда. Инвесторы не могут распоряжаться приобретенными помещениями, денежные средства им не возвращены.

Таким образом, в период с ноября 2016 по ноябрь 2017 года потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 20 млн рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.