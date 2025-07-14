В Севастополе усилен контроль за посещением лесов

В севастопольских лесах сохраняется самый высокий — V класс пожарной опасности. Севприроднадзор и подведомственные учреждения направляют силы на предотвращение лесных пожаров и сохранение ценных природных ландшафтов. Помощь природоохранным структурам оказывают коллеги из смежных департаментов и правоохранительных органов.
Напоминаем, что ограничения на посещение лесов продлено до 30 июля.
Особое внимание Севприроднадзор обращает внимание на запрет посещения Чернореченского каньона, который относится к зоне строго ограниченного пользования заказника «Байдарский».
Сотрудники Севприроднадзора, Дирекции ООПТ, департамента общественной безопасности и государственного подразделения продолжают выявлять нарушения во время рейдов. За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность.
Особую тревогу вызывают случаи организации коммерческих туров в закрытые зоны, в том числе с участием детей. Отсутствие согласования маршрутов с МЧС и невозможность оперативно оказать помощь в случае ЧП создают прямую угрозу жизни и здоровью участников таких мероприятий.
Севприроднадзор призывает ответственно относиться к соблюдению природоохранного законодательства.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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