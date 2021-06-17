В Севастополе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В Севастополе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте по поручению губернатора. Сотрудники профильного ведомства провели рейд в Нахимовском районе города.

По результатам мероприятия проведено порядка 50 профилактических бесед с пассажирами о необходимости использования средств индивидуальной защиты при нахождении в транспорте. Перевозчики, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника сектора контроля департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владислава Минина.

По словам Владислава Минина, за нарушение госконтракта перевозчикам грозят штрафные санкции:

С каждым перевозчиком у нас заключен контракт, который включает не только санитарное содержание транспортного средства, но и соблюдение масочного режима. В случае нарушения перевозчиком условий контракта предусмотрены штрафы от 100 тысяч рублей.

При отсутствии маски или нежелании пассажира без маски покинуть транспортное средство составляется административный протокол. Штраф в таком случае может составить от 1 до 30 тысяч рублей.

Напомним, в соответствии с Указом губернатора в Севастополе действует режим повышенной готовности, который среди прочих мер предусматривает обязательный масочный режим. Соблюдать его необходимо, в том числе, и в общественном транспорте.