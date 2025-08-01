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В Севастополе усиливают контроль за деятельностью экскурсоводов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе усиливают контроль за деятельностью экскурсоводов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:12 01.08.2025

Управление туризма продолжает плановую работу по контролю за деятельностью экскурсоводов. Это необходимо для качественного и безопасного обслуживания туристов. Инспекции проводятся во всех районах города.

Инспекторы управления туризма провели выездную проверку в центральной части Севастополя. Выявили одно нарушение обязательных требований в сфере туристской индустрии: экскурсовод сопровождал группу, имея бейдж не подтверждающий аттестацию по Севастополю. Выписано предписание об устранении выявленных нарушений.

С 1 марта 2025 года управлением туризма уже проведено более 10 выездов, в ходе которых были выявлены и устранены различные несоответствия требованиям федерального законодательства. В частности, в июле один из экскурсоводов исполнил ранее выданное предписание, успешно пройдя аттестацию и получив право на работу в Севастополе.

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Управление туризма напоминает, что экскурсоводы, желающие получить аттестацию по отдельному муниципальному округу, должны успеть пройти аттестационные испытания до 1 сентября. Ближайшие испытания в Севастополе назначены на 15 августа.

За консультациями можно обращаться по телефону: 8 (8692) 24-12-12.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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