В Севастополе усилят контроль за эпидемиологической обстановкой в школах

В Севастополе на дистанционную форму обучения переведены 252 класса.

Правительство Севастополя приняло решение усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях города и не закрывать их на карантин. На прошлой неделе в Севастополе на дистанционный формат обучения были переведены две школы – гимназия №10 и школа №31. С завтрашнего дня эти образовательные учреждения возвращаются к очному режиму работы, сообщила директор городского Департамента образования и науки Лариса Сулима.

Сегодня мы еще раз выезжали в эти школы, посмотрели, какая ситуация, поговорили с директорами. Мы разобщили детей на время – это дало эффект, завтра дети вернутся к учебному процессу, — отметила руководитель ведомства.

Она добавила, что количество классов, находящихся на карантине в связи с ОРВИ, увеличилось на 31, в связи с коронавирусом – уменьшилось на 5. На сегодняшний день ни в одной школе города заболеваемость не превышает порог в 20%.

Сейчас особенно важно соблюдать все рекомендации и требования Роспотребнадзора – и в части разобщенности классов, и в части питания, санитарно-эпидемиологических норм. Нужно все это контролировать, чтобы не пришлось школы закрывать на карантин. Ожидаем поступление экспресс-тестов, будем использовать их максимально для оперативной выявляемости, — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Отдельно глава города поручил рассмотреть возможность перехода на дистанционный формат отдельных направлений дополнительного образования.

Посмотрите, какие направления могут быть переведены на дистанционную работу. Если ситуация будет ухудшаться, будем принимать другие решения. Сейчас в те секции, которые требуют присутствия детей, например, спортивные, пусть дети ходят, но со строгим соблюдением всех требований, — заключил Развожаев.

Напомним, на данный момент в Севастополе на дистанционную форму обучения переведены 252 класса, из них 227 классов – по ОРВИ, 25 – по COVID-19.

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