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В Севастополе усилят систему контроля за обработкой зеленых насаждений
фото: pikist.com

В Севастополе усилят систему контроля за обработкой зеленых насаждений

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:39 30.06.2025

«Парки и скверы», муниципальные образования и управляющие компании косят траву, уничтожают амброзию и защищают деревья от американской белой бабочки. Об этом в ходе аппаратного совещания губернатору доложила и.о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева. Михаил Развожаев поручил усилить систему контроля и оперативно реагировать на обращения жителей.

Работа по покосу, борьбе с карантинными сорняками и вредителями ведется. Мы усилим контроль за подрядными организациями, особенно в части ночных обработок и своевременного информирования жителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталью Гуляеву.

Покос травы начался в апреле. Общая площадь — 833 гектара. Всего на этот год запланировано девять покосов. На сегодняшний день в зависимости от района проведено уже от трех до шести покосов.

На особом контроле мероприятия по выявлению, локализации и удалению очагов амброзии. Работы идут по всему городу, в том числе на придомовых территориях.

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Что же касается защиты деревьев  от американской белой бабочки. Идет фитосанитарная обработка зеленых насаждений. Уже обработано 1490 растения,  размещено 100 ловушек и ловчих поясов. Обработка будет продолжаться, о предстоящих работах в своих соцсетях сообщают департамент городского хозяйства и «Парки и скверы».

Если вы увидели дерево, которое нужно обработать, или заметили очаг амброзии, сообщите об этом:

  • через систему «Безопасный город» по номеру 112;
  • через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;
  • по телефону +7 (8692) 77-75-47 (ГБУ «Парки и скверы»);
  • на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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