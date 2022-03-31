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В Севастополе услугами социальных работников пользуются десятки горожан
фото: pxhere.com

В Севастополе услугами социальных работников пользуются десятки горожан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:25 31.03.2022

На сегодняшний день услугами социальных работников на дому пользуются 720 жителей Севастополя. В штате комплексного центра социального обслуживания в настоящее время трудятся 75 специалистов. Каждый их них сопровождает около 15 подопечных.

Наше учреждение предоставляет услуги различным категориям граждан. У нас много отделений, но самое большое по численности – отделение социального обслуживания на дому. 52 человека пользуются службой сиделок. Услуги соцработника предоставляются, как на платной, так и на безоплатной основе. Все зависит от дохода гражданина и его льготной категории. Так, бесплатными услугами могут воспользоваться ветераны и инвалиды войны, инвалиды 1 группы, а также граждане, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор центра Любовь Яскунову.

В 2021 году сотрудниками комплексного центра социального обслуживания оказано более 10 тысяч услуг севастопольцам. По всем вопросам можно обратиться по адресу ул. Хрусталева, 27 или по телефону 55-30-08.

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Напомним, в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» с 2023 года предусмотрено создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут за собой самостоятельно ухаживать.


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